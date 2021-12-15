2021/12/15 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، عن توصل طهران إلى “اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.وقال حسين أمير عبد اللهيان: “توصلنا الليلة الماضية إلى اتفاق جيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعلن عن التوصل إلى “اتفاق جيد” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المركز الخبري الوطني.

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