مسؤول حكومي يوضح حقيقة العثور على جثة احد المختطفين الاربعة بديالى

2021/12/15 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىنفى مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي، اليوم الاربعاء، ما تداولته وسائل الاعلام بشان العثور على جثة احد المختطفين الاربعة بديالى.وقال الزركوشي في حديث خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "لم يتم العثور على اي جثة في تلال حمرين او اي منطقة اخرى في محيط بحيرة حمرين للمختطفين الاربعة حتى الان".واضاف ان "ما نشر في وسائل الاعلام من انباء بهذا الصدد غير دقيقة".

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