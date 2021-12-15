اصابة وزيرة الهجرة والمهجرين بجلطة دماغية

2021/12/15 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر حكومي مطلع، اليوم الأربعاء، بإصابة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بجلطة دماغية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو تعرضت لجلطة دماغية، نقلت على اثرها إلى المستشفى".

وأضاف المصدر أن "وضع جابرو الصحي مستقر حالياً".

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