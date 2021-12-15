تنفيذعملية بحث هي الثانية عن المختطفين الاربعة في حوض حمرين بديالى

2021/12/15 | 14:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نفذت قوة امنية مشتركة عملية بحث هي الثانية من نوعها للبحث عن / 4 / مختطفين في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان عملية بحث عن المختطفين أنطلقت من / 4 / محاور في عمق تلال حمرين الشرقية القريبة من بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة .واضاف انه تم الايعاز الى الجهات الامنية بمنع الصيد في المناطق القريبة من بحيرة حمرين في الوقت الراهن كاجراء احترازي .وكان تنظيم داعش اختطف قبل يومين / 4 / مدنيين بينهم ضابط قرب بحيرة حمرين اثناء رحلة صيد./انتهى

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