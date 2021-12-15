2021/12/15 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التقديرات إلى أن 150 شخصًا علقوا على سطح مبنى مركز التجارة العالمي في هونغ كونغ، حيث اندلع حريق في واحدة من أكثر مناطق المدينة ازدحامًا، وان تشاي، وفقًا للشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. حريق بمبنى في هونغ كونغ يحاصر المئات على السطح) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. حريق بمبنى في هونغ كونغ يحاصر المئات على السطح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).