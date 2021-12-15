2021/12/15 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرسلت منظمة الصحة العالمية فرقة عمل للاستجابة السريعة في جنوب السودان للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة تسعة وثمانين شخصا على الأقل.

من جانبها أبلغت وزارة الصحة في جنوب السودان عن انتشار مرض غامض في بلدة فنجاك الشمالية بولاية جونغلي، التي تعرضت مؤخرا لفيضانات كبيرة، ولم يتمكن العلماء المحليون من التعرف عليه لغاية الآن، مشيرة إلى أن فريق التحقيق يعمل على جمع عينات من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، وذكرت منظمة الصحة العالمية أنها قررت إرسال فريق استجابة سريعة لتقييم المخاطر والتحقيق فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرض غامض يجتاح السودان يخطف أرواح 89 شخص حتى الآن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرض غامض يجتاح السودان يخطف أرواح 89 شخص حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).