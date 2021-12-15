مع مدير مكافحة المتفجرات.. إطلاق سراح جميع المعتقلين بمحاولة اغتيال الكاظمي

2021/12/15 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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مصدر أمني: إطلاق سراح مدير مكافحة المتفجرات بالداخلية وضباط الأدلة الجنائية المعتقلين في تحقيق محاولة إغتيال الكاظمي

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