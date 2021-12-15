2021/12/15 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كلفت وزارة النقل، ضابط المحطات في مديرية شرطة سكك الحديد النقيب وليد خالد لأمن وحماية السياج الأمني للشركة العامة لسكك حديد العراق ومحرماتها في المناطق المختلفة.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف قوة أمنية بحماية شركة السكك وممتلكاتها المركز الخبري الوطني.

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