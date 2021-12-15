2021/12/15 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

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تقارير

شاهد الحال المفزع لاطفال العراق

منذ 31 ثانية

أرقامٌ وإحصاءاتٌ رسمية مفزعة..



نحو خمسة في المئة من أيتام العالم يتواجدون في العراق وحده..



هذا ما كشفت عنه مفوضية حقوق الإنسان في العراق.

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