2021/12/15 | 14:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلاق سراح مدير مكافحة المتفجرات وجميع المتهمين بالـ"تقصير" بقضية محاولة اغتيال الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/15 | 14:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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