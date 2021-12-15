ضبط 8 حاويات وإحباط هدر بالمال العام في أم قصر الأوسط

2021/12/15 | 14:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدوية، اليوم الأربعاء، ضبط (8) حاويات وإحباط محاولة هدر بالمال العام في ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئة عمر الوائلي ومن خلال تكثيف الدور الرقابي والعمل الميداني والإشراف المباشر على منع التهريب أو تلاعب بالمال العام، …

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