النقل تكلف قوة أمنية لحماية شركة السكك وممتلكاتها في مختلف المناطق

2021/12/15 | 14:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تكليف ضابط المحطات في مديرية شرطة سكك الحديد بالتنسيق مع القطعات الماسكة.

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