2021/12/15 | 14:39 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 15 ديسمبر 2021 | 02:12 مساءً

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خلال حضوره مؤتمر التطرف..



كمبش يشيد بدور الحكومة في مواجهة العنف ومحاربة أشكاله

بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء والشخصيات، شارك رئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش في "مؤتمر التطرف العنيف وأشكال مواجهته: الحالة العراقية" والذي أقامته لجنة الحوار والسلم المجتمعي في مكتب رئيس الوزراء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنظمة الهجرة الدولية.

المؤتمر الذي عقد في دار ضيافة رئاسة الوزراء وعلى مدار يومين ناقش فيه الحاضرون واقع العنف والحركات المتطرفة فيه، من خلال أوراق عمل وأبحاث علمية أكدت على دور المجتمع والعشائر في الحد من هذه الأعمال.

كما وعرضت خلال المؤتمر استراتيجية الحكومة العراقية في مواجهة العنف والتطرف ومحاربة أشكاله المختلفة.

وأشاد كمبش بدور الحكومة الفاعل في مكافحة العنف والتطرف ودوافعه في المناطق والقرى المحررة، والذي تسبب بنزوح آلاف العوائل منها وتدمير بناها التحتية.

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