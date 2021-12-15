طهران تعلن التوصل إلى ’اتفاق جيد’ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2021/12/15 | 14:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، عن توصل طهران إلى "اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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وقال حسين أمير عبد اللهيان: "توصلنا الليلة الماضية إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنها معالجة بعض المخاوف المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي وتساعد في استمرار التعاون مع الوكالة وتعزيزه".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "نحن متفائلون بشأن إحراز تقدم في هذه الجولة من المحادثات إذا تصرف الطرف الآخر بواقعية".

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