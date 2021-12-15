الكاظمي يقرر اطلاق سراح جميع المتهمين بالتقصير بقضية محاولة اغتياله

2021/12/15 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني مطّلع، الأربعاء، اطلاق سراح مدير مكافحة المتفجرات وجميع المتهمين بالـ”تقصير” بقضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر إن “الأوامر صدرت اليوم بإطلاق سراح اللواء صباح الشبلي، مدير مكافحة المتفجرات، وجميع المعتقلين وهم مدير الادلة الجنائية وضباط المتفجرات، بقضية التقصير في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بطائرات مسيرة ومفخخة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء”.

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