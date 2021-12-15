إصابات كورونا تهز صفوف النادي الملكي

2021/12/15 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيانًا رسميًا، قبل قليل، إصابة ثنائي الفريق، البرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش بـ فيروس كورونا، وذلك قبل مباراة قادش في الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيانه: “لقد جاء اختبار إثنان من لاعبينا، مارسيلو ومودريتش، إيجابية بشأن فيروس كورونا”.وبذلك لن يتواجد الثنائي مع النادي الملكي، يوم الأحد القادم، في مباراة قادش، والتي تُقام يوم الأحد المُقبل، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، بالجولة الثامنة عشر من بالدوري الإسباني.

يُذكر أن ريال مدريد يتواجد في صدارة الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بينما قادش يتواجد في المرتبة الثامنة عشر ولديه 13 نقطة.

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