اطلاق سراح مدير مكافحة المتفجرات وجميع المعتقلين بقضية محاولة اغتيال الكاظمي

2021/12/15 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، باطلاق سراح اللواء صباح الشبلي مدير مكافحة المتفجرات.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، انه "تم أيضا اطلاق سراح جميع المعتقلين بقضية محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، من بينهم مدير الادلة الجنائية".

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