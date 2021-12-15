أنباء عن إطلاق سراح مدير مكافحة المتفجرات بالداخلية وضباط الأدلة الجنائية الذين اعتقلوا بسبب التقصير بملف محاولة اغتيال الكاظمي

2021/12/15 | 14:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشفت أنباء عن إطلاق سراح مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية وضباط الأدلة الجنائية الذين اعتقلوا بسبب التقصير بملف محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي./انتهى7

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