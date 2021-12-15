الجيش التركي يعلن عن مقتل ستة من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2021/12/15 | 14:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلن الجيش التركي عن مقتل ستة من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق .وذكر الجيش التركي في بيان له اليوم ان وحدات من الجيش التركي وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات نفذت عملية مشتركة في منطقة غارا بشمال العراق اسفرت عن مقتل ستة مسلحين من حزب العمال الكردستاني .وتأتي العملية العسكرية / حسب البيان / ردا على هجمات مسلحة ينفذها حزب العمال الكردستاني داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق ./انتهى

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