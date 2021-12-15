2021/12/15 | 14:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة ضابط في جهاز مكافحة إجرام الديوانية، أثناء مداهمة لأحد المطلوبين في المحافظة، مبيناً أن حالة الضابط غير مستقرة ودخل إلى غرفة العمليات.وقال المصدر، إن “أحد ضباط مكافحة إجرام الديوانية أصيب إصابة خطيرة، إثر مداهمة فجر هذا اليوم في قضاء غماس، لتنفيذ أمر قضائي بحق أحد المطلوبين للقضاء”.ولفت إلى أن “الإصابة كانت قاتلة، والضابط الآن بحالة غير مستقرة ويرقد في مستشفى الديوانية التعليمي”، مبيناً أن “الضابط دخل الى صالة العمليات الآن لإجراء عملية كبرى وإخراج الرصاصات التي أصابته”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة ضابط بمكافحة إجرام الديوانية خلال مداهمة أحد المطلوبين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة ضابط بمكافحة إجرام الديوانية خلال مداهمة أحد المطلوبين) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة ضابط بمكافحة إجرام الديوانية خلال مداهمة أحد المطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).