الدفاع تناقش سبل التعاون بجوانب التسليح والتدريب مع فرنسا

2021/12/15 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

ناقشت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، سبل التعاون والتنسيق المشترك مع فرنسا بجوانب التسليح والتدريب.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الدفاع جمعة عناد، استقبل، المدير الدولي للمديرية العامة للتسليح والتجهيز الفرنسية اللواء أوليفير لوكوانت".

وأوضح، أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بجوانب التسليح والتدريب".

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