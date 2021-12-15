أولمبياد الصين الشتوية.. كيف ستؤثر على العلاقات مع روسيا؟

2021/12/15 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتطلع إلى لقاء وجها لوجه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في فبراير في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

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