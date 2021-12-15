بعد الحديث عن تأجيلها.. الكاف يحسم مصير كأس الأمم الأفريقية

2021/12/15 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث أمين عام الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) فيرون موسينغو اومبا، الجميع للعمل على مدار الساعة لضمان أن جاهزية كل شيء قبل المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون اعتبارا من 9 يناير 2022.

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