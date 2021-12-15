2021/12/15 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمصرع ضابطين اثنين برتبة عقيد ومقدم انقلبت عجلتهما على طريق بغداد – كركوك.وقال المصدر في تصريح صحافي، إن “ضابطين اثنين برتبة مقدم وعقيد لقيا مصرعهما بحادث سير، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع ضابطين برتبة عقيد ومقدم بحادث سير على طريق بغداد – كركوك المركز الخبري الوطني.

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