63.8 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي في العراق

2021/12/15 | 15:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن البنك المركزي العراق عن إعداده دراسة مشروع هيكلية العملة، فيما حدد الآثار السلبية عند إعادة صرف الدولار إلى 1200 دينار.وقال المركزي في بيان له إن "البنك أنجز إعداد دراسة مشروع هيكلية العملة"، مبينا أن "توقيت تنفيذ المشروع يعتمد على …

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