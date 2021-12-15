ضبط ٧ شاحنات مواد غذائية متنوعة مخالفة لضوابط التعليمات

2021/12/15 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم اعلنت هيئة الكمارك، اليوم الاربعاء، عن تمكنها من ضبط 7 شاحنات مواد غذائية متنوعة (فواكه وطحين) مخالفة للضوابط والتعليمات.وذكرت الهيئة في بينا تلقته (بغداد اليوم) انها "تمكنت من ضبط 7 شاحنات مواد غذائية متنوعة (فواكه وطحين) مخالفة للضوابط والتعليمات من قبل قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية"، لافتة الى انه "تم أتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

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