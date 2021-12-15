التخطيط: تعلن عن ارتفاع أسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة

2021/12/15 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة التخطيط" اليوم الاربعاء عن ارتفاع اسعار المواد الانشائية المستوردة والمحلية خلال شهر تشرين الثاني الماضي مقارنة مع اسعارها في شهر تشرين الثاني من عام ٢٠٢٠.واوضح المتحدث" بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان " ان "الجهاز المركزي للاحصاء، اعد تقريره الشهري الخاص بمتابعة اسعار المواد الانشائية المستوردة من قبل القطاع الخاص او المنتجة محليا" مبينا ان" أسعار الطابوق العادي بلغت (١٨٣) الف دينار لكل الف طابوقة خلال شهر تشرين الثاني الماضي مسجلا ارتفاعا بنسبة (٣١٪؜) عن معدل نفس الشهر من العام الماضي ٢٠٢٠ حيث كان السعر (١٤٠) الف دينار لكل الف طابوقة، مضيفا اما سعر الطابوق الجمهوري، فقد وصل الى (١٩٤) الف دينار لكل الف طابوق، مسجلا ارتفاعا بنسبة (٢٠٪؜) عن معدل سعره في شهر تشرين الثاني من العام الماضي حيث كان سعره (١٦١) الف دينار لكل الف طابوقة.وفيما يخص اسعار الاسمنت" اوضحت الوزارة، ان السعر بلغ (١٠٣) الاف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة (١٤٪؜) عن معدل سعر تشرين الثاني من عام ٢٠٢٠ فيما بلغ سعر الطن من السمنت المقاوم (١٢١) الف دينار ، مرتفعا بنسبة(٦٪؜) عن اسعار نفس الشهر من العام الماضي.وبلغ معدل سعرالاسمنت الأبيض ( ١٩٥) الف دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعا بنسبة (٥% ) عن معدل سعر شهر تشرين الثاني ٢٠٢٠.فيما بلغ معدل سعر الحديد (الشيش) ذو المنشأ الاجنبي لشهر تشرين الثاني الماضي (١) مليون (٣٠٣) الاف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة (٦٧%) عن معدل سعر شهر تشرين الثاني ٢٠٢٠ حيث كان (٧٧٩) الف دينار للطن الواحد و بلغ معدل سعر الحديد ( شيلمان ) (٢٢) الف دينار للمتر الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة (٤٧%) عن معدل سعر شهر تشرين الثاني ٢٠٢٠ البالغ (١٥) الف دينار للمتر الواحد.واضاف الهنداوي" ان معدل سعر طابوق الثرمستون بلغ (١٩٦٢) الف دينار لكل الف طابوقة مسجلا ارتفاعا بنسبة (٦% ( عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بلغ ( ١٨٥٢ ) الف دينار لكل الف طابوقة فيما سجلت اسعار الجص الفني ارتفاعا بنسبة(١١٪؜) خلال شهر تشرين الثاني الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام ٢٠٢١./انتهى ص

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