2021/12/15 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / لقي ضابطان منسبان لجهاز المخابرات الوطني، اليوم الاربعاء ، مصرعهما في حادث سير على طريق ديالى -كركوك قرب ناحية العظيم .وافادت اوساط محلية ان " احد الضابطيـن برتبة عقيد والاخر برتبة مقدم " وهو شقيق مدير دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي " "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع ضابطيـن بحادث سير في محافظة ديالـى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع ضابطيـن بحادث سير في محافظة ديالـى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).