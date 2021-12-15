2021/12/15 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “تسنيم” بأن إيران قامت بخطوة طوعية لحل سوء الفهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسمحت لها بإعادة تركيب الكاميرات في منشأة كرج النووية.وبحسب “تسنيم”، فإنه “بعد استكمال الجزء الرئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستبدال الكاميرات المتضررة في منشأة كرج المركز الخبري الوطني.

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