العراق وفرنسا يناقشان سبل التعاون بجوانب التسليح والتدريب

2021/12/15 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ناقشت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، سبل التعاون والتنسيق المشترك مع فرنسا بجوانب التسليح والتدريب.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير الدفاع جمعة عناد، استقبل، المدير الدولي للمديرية العامة للتسليح […]

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