بالدموع.. أغويرو نجم برشلونة ينهي مسيرته الكروية (فيديو)

2021/12/15 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرخيو

أجويرو لاعب برشلونة الإسباني اعتزال

كرة القدم لأسباب صحية اليوم الأربعاء

بعد ثبوت إصابته بمرض في القلب.

ليسدل اللاعب البالغ 33 عاما الستار على

مسيرة حافلة في الم

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