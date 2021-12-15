واشنطن تؤكد تمسكها بصفقة بيع مقاتلات إف-35 للإمارات

2021/12/15 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة “مستعدة” دائما لبيع طائراتها من طراز “اف-35” للامارات العربية المتحدة.

وتأتي تصريحات بلينكن بعد ان هددت الامارات في وقت سابق بالغاء صفقات شراء مقاتلات اف-35 ،التي تعتبرها مرهقة لحصول عملية البيع،ولم يُحدّد وزير الخارجية طبيعة الشروط الأميركية، مكتفيًا بالحديث عن أهمية “ضمان” أن تُحافظ اسرائيل على “تفوقها” التكنولوجي العسكري في الشرق الأوسط،هذا وبلغت قيمة الصفقة بين ابو ظبي وواشنطن بـ 23 مليار دولار.

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