الكاظمي يشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع لمواجهة العنف والتطرف

2021/12/15 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على ضرورة العمل لمواجهة آفة العنف.

وقال الكاظمي في كلمته خلال مؤتمر “التطرف العنيف وأشكال مواجهته – الحالة العراقية” إنه لا خيار أمام الجميع إلا التمسك بالهوية العراقية والانتماء للعراق الكبير بإنجازاته وحضارته ومواطنيه، داعيا الى البحث في أسباب تورط بعض الشباب بالعنف، والكشف عن الأسباب ومنها، التخلف، والجهل، وإهمال الصحة والتعليم، وعدم الاهتمام بكرامة الإنسان.

وأوضح الكاظمي أن التطرّف والعنف، ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنولوجيا والتغييرات في العالم، مشيرا الى ان العراق يشهد ظاهرة خاصة، فالعنف فيه له أسباب، ومنها تقصير الدولة والحكومات.

وأشار إلى وجود الكثير من الجروح والتداعيات في المجتمع العراقي، داعيا الجميع إلى التكاتف لمعالجتها، مبينا أن الأهم هو البحث عن أسباب التطرف الشديد، والبحث في ظروف نشأته في العراق.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تقصير في تشييد البنى التحتية والخدمات، مبينا أن العراق لا يزال يعاني من تداعيات الفساد، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة الفساد.

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