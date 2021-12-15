شمول منفذ الشلامجة الحدودي ضمن منافذ “الترانزيت” المعتمدة لمرور البضائع

2021/12/15 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، شمول منفذ الشلامجة الحدودي ضمن المنافذ المعتمدة لمرور البضائع العابرة للدول (الترانزيت).

وذكرت الهيئة في بيان أنه “بناء على ما تقدم به رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي خلال حضوره الاجتماع السابع للجنة المختصة بوضع دراسة تفصيلية عن آلية العمل بنظام الترانزيت برئاسة وزير النقل وبناء على الطلب المقدم من الجانب الإيراني على اعتماد منفذ الشلامجة من ضمن المنافذ الحدودية المشمولة بنظام الترانزيت تم عرض الموضوع خلال الاجتماع وحصلت الموافقة من قبل أعضاء اللجنة على الطلب المقدم”.

وتابعت “استنادا لما تقدم أصبح العراق يمتلك سبعة منافذ حدودية مهمة تعمل بنظام الترانزيت وهي (سفوان، القائم، عرعر، طريبيل، المنذرية، زرباطية الشلامجة)”.

وأشارت إلى إن “هذه الإجراءات تأتي من أجل تفعيل موقع العراق الجغرافي تجاريا والحصول على إيرادات مهمة تساهم في دعم الاقتصاد وتشجيع التجارة العابرة للحدود”.

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