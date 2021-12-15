2021/12/15 | 15:47 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتداد: معظم المرشحين لانتخابات تشرين بصفة "مستقلين" ينتمون لأحزاب قديمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/15 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امتداد: معظم المرشحين لانتخابات تشرين بصفة "مستقلين" ينتمون لأحزاب قديمة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امتداد: معظم المرشحين لانتخابات تشرين بصفة "مستقلين" ينتمون لأحزاب قديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).