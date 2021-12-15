الصحّة العراقية تحدد شرطاً لتجديد التعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا

2021/12/15 | 15:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكَّدت وزارة الصحَّة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، توفير اللُّقاح لجميع الفئات المستهدفة، فيما حدَّدت شرطاً لتجديد التعاقد مع الشركات المنتجة للُّقاح. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية "واع": إنَّ "الحكومة …

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