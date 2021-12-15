مستشار الأمن القومي يدعو لتشكيل مجلس أعلى للزراعي

2021/12/15 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل مجلس أعلى للزراعة لتأمين الغذاء المستدام، فيما أشار إلى أن الكثير من دول العالم لا تمتلك مصادر للمياه لكن لديها زراعة وتقوم […]

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