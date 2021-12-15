حزب بارزاني يدعو المحكمة الاتحادية للإسراع بالمصادقة على النتائج

2021/12/15 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا، اليوم الاربعاء، المحكمة الاتحادية الإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

وقال جزا في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "يجب المصادقة على النتائج لتبدأ مرحلة الحوار والمفاوضات بشكل جدي ورسمي".

وأضاف أن "التأخير الحاصل يضر بعملية تشكيل الحكومة والتي يجب أن لاتتوقف أكثر لأنها ستسبب أزمات جديدة في المشهد العراقي".

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