الكشف عن تجاوز من شركة النقل البحري على منتجات النفط

2021/12/15 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية - إحدى تشكيلات وزارة النفط، احمد خزعل، اليوم الاربعاء، عن وجود تجاوز من شركة النقل البحري على منتجات النفط.

وقال خزعل في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "هناك شبه تجاوز من الشركة العامة للنقل البحري التابعة لوزارة النقل من خلال عملها بنقل المشتقات النفطية والنفط الخام من الأرصفة إلى المياه الإقليمية حيث تقف البواخر التي تشتري النفط العراقي معتبرا ان عملها الحقيقي يكمن بنقل مفردات البطاقة والبضائع ونقل المسافرين وهذا مانص عليه النظام الداخلي لهم".

وأوضح أن "العقود التي قامت بها النقل البحري بتشغيل بواخرها بنقل النفط كانت من فترة وليس بعهد الوزارة الحالية وبتالي فأن الوزارة لاتريد التاثير حاليا على العقود ( عقود النقل البحري ) كون الأمر يخص تعاقدات حكومية مع شركات اجنبية وبتالي حتى لايؤثر على سمعة العراق".

وبين خزعل أن "ناقلات النفط هي الناقل الحصري للنفط الخام والمشتقات وبتالي فأن الوزارة تعمل على جعل هذا الأمر حصريا لها وتأخذ كل شركة اختصاصها بنقل ما أقر القانون لها".

ويقع مقر شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط وشركة النقل البحري التابعة للنقل والمواصلات الرئيسي في محافظة البصرة.

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