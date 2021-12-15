الموافقة على شمول منفذ الشلامجة ضمن المنافذ المعتمدة لمرور بضائع

2021/12/15 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، الموافقة على شمول منفذ الشلامجة الحدودي ضمن المنافذ المعتمدة لمرور البضائع العابرة للدول (الترانزيت).وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناء على ما تقدم به رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي خلال حضوره الاجتماع السابع للجنة المختصة بوضع دراسة تفصيلية عن آلية العمل بنظام الترانزيت برئاسة وزير النقل، وبناء على الطلب المقدم من الجانب الإيراني على اعتماد منفذ الشلامجة من ضمن المنافذ الحدودية المشمولة بنظام الترانزيت، تم عرض الموضوع خلال الاجتماع وحصلت الموافقة من قبل أعضاء اللجنة على الطلب المقدم".وأضافت أنه "استناداً لما تقدم أصبح العراق يمتلك سبعة منافذ حدودية مهمة تعمل بنظام الترانزيت وهي (سفوان، القائم، عرعر، طريبيل، المنذرية، زرباطية الشلامجة)"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات تأتي من أجل تفعيل موقع العراق الجغرافي تجارياً والحصول على إيرادات مهمة تساهم في دعم الاقتصاد وتشجيع التجارة العابرة للحدود".

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