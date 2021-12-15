مواجهتان ناريتان في نصف نهائي كأس العرب اليوم

2021/12/15 | 15:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تجري مساء اليوم الاربعاء ، مواجهتان ناريتان في نصف نهائي بطولة كأس العرب التي تضيفها العاصمة القطرية الدوحة .وسيلتقي في المباراة الاولى منتخبا المغرب ومصر على ملعب 974 في الساعة السادسة مساء ، يعقبها في الساعة العاشرة لقاء منتخبي قطر والجزائر على ستاد الثمامة ،.وسيتأهل الفائزان الى المبارة النهائية لاحراز لقب كأس العرب ويتنافس المنتخبان الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة ./انتهى5

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