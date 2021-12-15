لجنة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي : مستمرون باعلان قوائم الاسماء لحين عودة كافة المشمولين بمعايير العودة

2021/12/15 | 15:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / افصحت اللجنة العليا لاعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي ، عن اليتهـا لحسم تنفيذ قوائم الاسماء الاخيرة التي تسري عليها معايير العودة .وذكر المتحدث الرسمي باسم اللجنة مهند العقابي، في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، " لانستطيع إصدار قوائم المفسوخين المشمولين بالعودة دفعة واحدة بسبب وجود متعلقات نرتبط بها مع وزارة المالية و وزارة النفط والحكومة، لذلك لانستطيع اعلان الاسماء الا عن طريق الوجبات والتي سوف يستمر الاعلان عنها لحين عودة كافة المشمولين بمعايير العودة ".وحول المواليد التي أشكل عنها البعض بسبب صغر السن ، اوضح العقابي ان " هؤلاء هم مفسوخة عقودهم في السنوات 2018-2019 بعد تعيينهم على ملاك الهيئة ، و انفسخت عقودهم في عام 2020 او 2021 وشملتهم العودة حسب ضوابط الاولوية التي وضعتها اللجنة العليا ، فضلا عن وجود اخطاء في المواليد عند ملء الاستمارة من قبل الاخوة المفسوخين واندرجت المواليد كما وجدت في قوائم الوجبات ، حيث لم يكتب البعض مواليدهم بصورة صحيحة ، مثلا هناك من كتب مواليده 2021 وهناك من كتب مواليده 1918 وغيرها "./انتهى5

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