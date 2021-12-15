الاستثمار: مشاريع تجارية صغيرة لأهالي بسماية

2021/12/15 | 15:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الأربعاء، البدء بطرح مشاريع تجارية لصالح أهالي مجمع بسماية، فيما حدَّدت موعد عودة الشركة الكورية للعمل في المجمع.وقالت رئيسة الهيئة سهى النجار، في تصريح صحفي، إن “الهيئة تعمل على البدء بمشاريع تجارية لصالح الأهالي داخل مجمع بسماية”، مشيرة الى أنَّ “هذه المشاريع ستكون خارج إطار عمل الشركة الكورية”.وأوضحت، أن” المرافق التجارية، ستتمُّ إحالتها إلى الاستثمار، وبعدها سيتمُّ طرح مشاريع صغيرة لاستثمارها من قبل سكان المجمع وبذلك تتحول تلك المشاريع الى وحدة اقتصادية”.ولفتت، الى أنَّ “عودة الشركة الكورية الى العمل في مجمع بسماية، ستتم بعد حسم الخلافات الماديَّة، إذ إن هناك خلافاً […]

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