هيئة الاستثمار تعلن عن مشاريع تجارية صغيرة لأهالي بسماية

2021/12/15 | 15:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الأربعاء، البدء بطرح مشاريع تجارية لصالح أهالي مجمع بسماية، فيما حدَّدت موعد عودة الشركة الكورية للعمل في المجمع.وقالت رئيسة الهيئة سهى النجار، في تصريح صحفي، إن “الهيئة تعمل على البدء بمشاريع تجارية لصالح الأهالي داخل مجمع بسماية”، مشيرة الى أنَّ “هذه المشاريع ستكون خارج إطار عمل الشركة الكورية”.[…]

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