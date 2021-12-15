المطيري والسفير الياباني يبحثان دخول الشركات الاستثمارية الرصينة للعراق

2021/12/15 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري والسفير الياباني في العراق سوزوكي كوتارو، اليوم الاربعاء، دخول الشركات الاستثمارية الرصينة الى العراق.

وقالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري استقبل اليوم، السفير الياباني لدى العراق سوزوكي كوتارو في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد".

واضاف ان "المطيري رحب بزيارة السفير الياباني، وتم استعراض أهم الموضوعات المتعلقة بالأحداث التي تجري على المستويين المحلي والدولي وانعكاساتها السياسية والاقتصادية"، لافتا الى انه "جرى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطرق إلى سبل تطوير آفاق التعاون بين العراق واليابان وتحديدًا فيما يتعلق بدخول الشركات الاستثمارية الرصينة".

من جانبه، عبر السفير الياباني عن سعادته لزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري ولقاء رئيسها أحمد المطيري، معربًا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين.

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