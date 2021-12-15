كيف تحافظ على سلامة الطعام حال وقوع كارثة أو حالة طوارئ؟

2021/12/15 | 15:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصعب التكهّن بما يمكن أن يحدث في حال وقوع كوارث وحالات طارئة، لكن من المهم جدًا معرفة كيف تتصرف خصوصًا بالأطعمة الموضوعة في برادك أو ثلاجتك، عند الضرورة.

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