هيئة الحجّ تحدد الفئات المسموح لها بأداء العمرة

2021/12/15 | 16:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حدَّدت هيئة الحجّ والعمرة العراقية، اليوم الأربعاء، الفئات المسموح لها بأداء العمرة، فيما اشارت إلى أنها تنتظر قرارات من الجانب السعودي بشأن موسم الحجّ المقبل.وقال مدير إعلام الهيئة جمال البدري لوكالة الأنباء العراقية، إنَّ “العراق ملتزم بالشروط الصحّيّة والتعليمات الصادرة من الجانب السعودي بشأن الحجّ والعمرة”، مبيّناً، أنَّ “من يمتلك …

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