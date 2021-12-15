إطلاق سراح جميع المعتقلين بمحاولة اغتيال الكاظمي

2021/12/15 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء،

باطلاق سراح مدير مكافحة المتفجرات

وجميع المعتقلين بقضية محاولة اغتيال

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن السلطات الامنية أطلقت

سراح

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