تدهور الوضع الصحي لوزيرة في الحكومة العراقية ونقلها الى المستشفى

2021/12/15 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم

الأربعاء، بتدهور الحالة

الصحية لوزيرة الهجرة والمهجرين إيفان

فائق جابرو، نُقلت على إثرها إلى

المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "حالة الوزي

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