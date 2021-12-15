كوكب الأرض، بيتنا المشترك،يحترق. - حازم كويي

2021/12/15 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي *ترجمة وإعداد:حازم كوييإن قائمة الأدلة المادية على الاحترار العالمي الحالي طويلة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية مدمرة.



وكما نشرت العديد من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، في تقارير سنوية،حيث جرى فيها تبليغ قادة دول العالم بمخاطرها.الحالة الفيزيائية الحالية للمناخ وآخر تقييم لها في المستقبل.على الرغم من وباء كورونا( COVID-19) العالمي، الذي أد ......





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